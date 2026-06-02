Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES. Una conductora provocó un choque la mañana de este martes, luego de cruzar sin precaución la carretera libre Valles-Rioverde.

El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, en el kilómetro 7, a la altura del entronque con el eje estatal Valles-Naranjo.

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer conducía una camioneta SUV Chevrolet sobre la vía estatal, con dirección de Micos hacia la cabecera municipal. Al intentar cruzar la carretera federal 70, presuntamente le cortó la circulación a un Nissan Tiida blanco, conducido por un custodio de seguridad penitenciaria.

Aunque el conductor alcanzó a frenar, no pudo evitar el impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El custodio viajaba con dos compañeros rumbo a Rioverde. Los tres resultaron ilesos, al igual que la conductora de la camioneta y su hija.

Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente, mientras se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo por los daños.