logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN LOGRO MÁS!

Fotogalería

¡UN LOGRO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde

El percance ocurrió en el entronque con el eje Valles-Naranjo; no se reportaron personas lesionadas

Por Huasteca Hoy

Junio 02, 2026 09:13 a.m.
A
Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES. Una conductora provocó un choque la mañana de este martes, luego de cruzar sin precaución la carretera libre Valles-Rioverde.

      El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, en el kilómetro 7, a la altura del entronque con el eje estatal Valles-Naranjo.

      De acuerdo con los primeros reportes, una mujer conducía una camioneta SUV Chevrolet sobre la vía estatal, con dirección de Micos hacia la cabecera municipal. Al intentar cruzar la carretera federal 70, presuntamente le cortó la circulación a un Nissan Tiida blanco, conducido por un custodio de seguridad penitenciaria.

      Aunque el conductor alcanzó a frenar, no pudo evitar el impacto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El custodio viajaba con dos compañeros rumbo a Rioverde. Los tres resultaron ilesos, al igual que la conductora de la camioneta y su hija.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente, mientras se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo por los daños.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde
      Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde

      Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde

      SLP

      Huasteca Hoy

      El percance ocurrió en el entronque con el eje Valles-Naranjo; no se reportaron personas lesionadas

      Lluvias apagan semáforos en Capitán Caldera y Muñoz
      Lluvias apagan semáforos en Capitán Caldera y Muñoz

      Lluvias apagan semáforos en Capitán Caldera y Muñoz

      SLP

      Redacción

      Los apagones afectaron los cruces de Capitán Caldera con Nereo Rodríguez y Nicolás Zapata

      Estudiante lesionada en choque sobre avenida Universidad
      Estudiante lesionada en choque sobre avenida Universidad

      Estudiante lesionada en choque sobre avenida Universidad

      SLP

      Huasteca Hoy

      La joven motociclista fue auxiliada y trasladada a una clínica; en el mismo punto ocurrió otro percance menor

      Lluvias provocan cierres viales en tres puntos de la capital potosina
      Lluvias provocan cierres viales en tres puntos de la capital potosina

      Lluvias provocan cierres viales en tres puntos de la capital potosina

      SLP

      Redacción

      Autoridades reportan afectaciones en el desnivel de la Glorieta Real Inn, Río Santiago y bulevar Jacobo Payán