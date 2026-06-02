Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde
El percance ocurrió en el entronque con el eje Valles-Naranjo; no se reportaron personas lesionadas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD VALLES. Una conductora provocó un choque la mañana de este martes, luego de cruzar sin precaución la carretera libre Valles-Rioverde.
El percance ocurrió alrededor de las 7:00 horas, en el kilómetro 7, a la altura del entronque con el eje estatal Valles-Naranjo.
De acuerdo con los primeros reportes, una mujer conducía una camioneta SUV Chevrolet sobre la vía estatal, con dirección de Micos hacia la cabecera municipal. Al intentar cruzar la carretera federal 70, presuntamente le cortó la circulación a un Nissan Tiida blanco, conducido por un custodio de seguridad penitenciaria.
Aunque el conductor alcanzó a frenar, no pudo evitar el impacto.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El custodio viajaba con dos compañeros rumbo a Rioverde. Los tres resultaron ilesos, al igual que la conductora de la camioneta y su hija.
Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente, mientras se esperaba que los involucrados llegaran a un acuerdo por los daños.
no te pierdas estas noticias
Conductora provoca choque al cruzar la Valles-Rioverde
Huasteca Hoy
El percance ocurrió en el entronque con el eje Valles-Naranjo; no se reportaron personas lesionadas
Lluvias apagan semáforos en Capitán Caldera y Muñoz
Redacción
Los apagones afectaron los cruces de Capitán Caldera con Nereo Rodríguez y Nicolás Zapata
Estudiante lesionada en choque sobre avenida Universidad
Huasteca Hoy
La joven motociclista fue auxiliada y trasladada a una clínica; en el mismo punto ocurrió otro percance menor