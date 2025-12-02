logo pulso
Seguridad

Cuatro heridos y cuantiosos daños en accidente vial

Por Redacción

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
Cuatro heridos y cuantiosos daños en accidente vial

CIUDAD VALLES.- Frente a la Alameda Municipal de Ciudad Valles ocurrió un choque entre un vehículo Volkswagen Jetta y una camioneta Ford Escape, resultando lesionados dos menores de edad, y dos adultos.

Fue este domingo por la noche, cuando el conductor de un Volkswagen Jetta blanco, al circular por el bulevar Lázaro Cárdenas con dirección de la glorieta Pedro Antonio Santos hacia la carretera Valles-Rioverde, presuntamente quiso dar vuelta a la izquierda para incorporarse a la avenida Vicente C. Salazar.

Sin embargo, no tuvo precaución, golpeó parte del camellón central y posteriormente chocó contra la parte frontal derecha de una camioneta Ford Escape, cuyo conductor salía de dicha avenida e intentaba cruzar el bulevar.

Debido al fuerte impacto, resultaron lesionadas una mujer y su hija de 12 años —identificada como María Elena—, quienes viajaban como acompañantes en la Ford Escape. También quedó herido un hombre —quien se presume es el conductor del Jetta— y un adolescente de 17 años, que viajaba en el mismo vehículo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias auxiliaron a las personas lesionadas y realizaron el traslado a distintos hospitales.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y pondrían los vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que dicha autoridad deslinde responsabilidades.

