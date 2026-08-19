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Dan con presunto homicida de Mexquitic

Por Redacción

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Dan con presunto homicida de Mexquitic
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      Desarrollado por SACS IA

      Un sujeto, señalado de haber asesinado a su rival a puñaladas durante un pleito en la carretera a Zacatecas, fue aprehendido por la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación.

      La detención fue realizada por personal de la Unidad de la Zona Rural y de la Dirección Jurídica de la PDI, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de que Juan "N" fuera deportado de Estados Unidos.

      De acuerdo con las investigaciones, el crimen habría sido perpetrado el 10 de mayo de este año, en la comunidad Ranchería de Guadalupe, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, donde el imputado habría sostenido una discusión con la víctima.

      Posteriormente, lo habría seguido a bordo de una camioneta hasta las inmediaciones del entronque hacia Ahualulco, donde habría provocado una colisión. Tras el impacto, ambos conductores descendieron de sus respectivos vehículos y, en ese momento, Juan "N" presuntamente agredió a la víctima en varias ocasiones con un arma blanca, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

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      Después de los hechos, el probable responsable se fugó del lugar y habría huido hacia Estados Unidos para sustraerse de la acción de la justicia, en donde permaneció hasta su deportación, que derivó a su captura.

      El mandamiento judicial por el delito de homicidio calificado fue librado por un Juez de Control y cumplimentado por los agentes investigadores, para posteriormente trasladarlo a la capital del estado y ponerlo a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

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