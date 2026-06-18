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Dan con presunto ladrón de celulares de Tlaxcala

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Dan con presunto ladrón de celulares de Tlaxcala
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      La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión por reclusión en contra de Juan Gerardo "N" por su probable participación en el delito de robo calificado. La diligencia se realizó en el Centro de Reinserción Social No. 1 "La Pila", en cumplimiento de un mandato judicial emitido por la autoridad correspondiente.

      De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos que dieron origen a la indagatoria ocurrieron durante 2023, cuando la víctima denunció que, mientras se encontraba en una parada de transporte público ubicada en la avenida Eje Vial, en el Barrio de Tlaxcala, una persona presuntamente le arrebató un teléfono celular marca Apple, color rojo, para posteriormente huir del lugar.

      Tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se llevaron a cabo diversos actos de investigación con el propósito de reunir datos que permitieran esclarecer los hechos y establecer la identidad de la persona presuntamente involucrada. Como resultado de estas diligencias, la FGE solicitó ante la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue concedida conforme a derecho.

      La Fiscalía reiteró que toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad jurisdiccional competente. 

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