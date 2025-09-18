Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad

Con el firme propósito de blindar la demarcación y garantizar la paz social, tal y como lo indica el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil Municipal desplegó el dispositivo “BOMI” (Base de Operaciones Mixtas), el cual se lleva a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal. Con dichas labores se tuvo presencia preventiva en 48 colonias.

La célula interinstitucional, en recorridos por distintos sectores, logró inspeccionar y consultar en Plataforma México a 40 personas, así como a 15 vehículos y motocicletas. Además, se atendieron tres auxilios y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a tres individuos por delitos del fueron común.

Las acciones de dicho dispositivo se refuerzan constantemente, desplegando su presencia en distintos horarios y sectores, con el objetivo de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.