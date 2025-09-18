logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad

Con el firme propósito de blindar la demarcación y garantizar la paz social, tal y como lo indica el Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz, la Guardia Civil Municipal desplegó el dispositivo “BOMI” (Base de Operaciones Mixtas), el cual se lleva a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal. Con dichas labores se tuvo presencia preventiva en 48 colonias.

La célula interinstitucional, en recorridos por distintos sectores, logró inspeccionar y consultar en Plataforma México a 40 personas, así como a 15 vehículos y motocicletas. Además, se atendieron tres auxilios y se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) a tres individuos por delitos del fueron común.

Las acciones de dicho dispositivo se refuerzan constantemente, desplegando su presencia en distintos horarios y sectores, con el objetivo de inhibir la comisión de ilícitos y garantizar la tranquilidad de las familias soledenses.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio
Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

SLP

Redacción

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios
Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

SLP

Redacción

El arrestado cuenta con 10 detenciones previas por diferentes delitos, tiene antecedentes penales

Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz
Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

SLP

Redacción

Salió proyectado tras impactarse contra una guarnición y se golpeara contra una palmera

Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad
Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad

Presencia de operativo “BOMI” en más de 40 colonias de Soledad

SLP

Redacción