Dan siete años de prisión a pistolero

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La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria, en procedimiento abreviado, contra Carlos "N", al acreditar su responsabilidad penal en los delitos de Portación de Arma de Fuego y posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos refieren que elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Carlos "N", cuando circulaba sobre la carretera federal número 63, con dirección al municipio de Venado, en donde le aseguraron un vehículo, un arma larga tipo carabina con cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, otro cargador de plástico abastecido con 16 cartuchos útiles, dos granadas artesanales y una pechera tipo porta cargadores.

Durante el desarrollo del procedimiento penal, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en San Luis Potosí, integró los medios de prueba necesarios para sustentar la imputación contra Carlos "N".

La autoridad judicial dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de siete años dos meses y 21 días de prisión, además del pago de una multa de 139 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 15 mil 91 pesos 23 centavos.

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Tras ser puesto a disposición, el agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la sentencia referida, en los términos solicitados por la FGR.