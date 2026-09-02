Decomisan escopeta en la Infonavit-Morales

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Durante patrullajes en la colonia Infonavit-Morales, oficiales de la policía capitalina se encontraron con un arma de fuego tirada en la calle, la cual pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República.

Fue en la noche de este lunes que los agentes municipales detectaron a un grupo de personas alterando el orden en las calles San Joaquín y Minas de la citada colonia, y al acercarse a realizar el apercibimiento correspondiente, las personas se retiraron hacia diferentes direcciones. En ese momento, los agentes municipales localizaron, tirada en la vía pública, una escopeta con la leyenda Mossberg y dos cartuchos útiles.

Sin lograr la detención de ninguna persona, los oficiales procedieron con el resguardo del arma y los cartuchos, para realizar la presentación como indicio ante la (FGR), autoridad que se encargará de continuar las investigaciones correspondientes.