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Decretan prisión preventiva a trío de asaltantes

Por Redacción

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Decretan prisión preventiva a trío de asaltantes
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      Personal de la Delegación Quinta de la Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Juan "N", Alan "N" e Iván "N", por su probable participación en el delito de robo calificado, ocurrido en el municipio de Tancanhuitz.

      Fue el 28 de julio de 2026, cuando los tres señalados habrían ingresado a una tienda de abarrotes ubicada en el ejido Palmira Nuevo, donde presuntamente se apoderaron de carteras, joyas y dinero en efectivo propiedad de las víctimas.

      Derivado de las indagatorias realizadas por los agentes Fiscales, se obtuvieron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener los mandamientos judiciales correspondientes, con los cuales los tres sujetos fueron conducidos ante un Juez de control.

      Durante la audiencia respectiva, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso por el delito de robo calificado y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán internos en el centro penitenciario de la región.

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      Asimismo, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía Potosina continuará con las diligencias correspondientes.

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