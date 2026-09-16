Dejan en prisión a presunto matricida de la Huasteca

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SAN VICENTE.- Un hombre acusado de privar de la vida a su propia madre en el municipio de San Vicente, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Edmundo "N", de 53 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por los Agentes Fiscales, el imputado posiblemente habría agredido físicamente a su madre, quien sufrió diversas lesiones y posteriormente fue dejada en el patio del inmueble. La víctima perdió la vida a consecuencia de las heridas.

Durante la audiencia, un Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y fortalecer la investigación.

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Previamente, agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión contra el señalado en la Zona Centro del municipio de Tamuín.