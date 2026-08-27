logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Fotogalería

Terremotos dejan ya más de 6 mil 500 muertos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Difunde SSPC números telefónicos usados para extorsión

Recordó que la aplicación 'Escudo Digital' permite detectar y prevenir riesgos en tiempo real

Por Iván Edmundo Rodríguez

Agosto 27, 2026 10:05 a.m.
A
Difunde SSPC números telefónicos usados para extorsión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, recordó que se puede descargar la aplicación 'Escudo Digital' para denunciar intentos de extorsión.

      La herramienta tiene como finalidad brindar seguridad digital pues detecta, alerta y previene riesgos en tiempo real.

      En sus redes sociales, alertó de 12 nuevos números telefónicos que han sido utilizados para internos de extorsión, por lo que sugiere tener cuidado. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      En siete meses, seis mil 702 casos de extorsión

      Encabezan este ilícito Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL
      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL

      Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL

      SLP

      Redacción

      Tres hombres con órdenes de aprehensión en Chihuahua y Nuevo León fueron detenidos en Tamazunchale por la Guardia Civil Estatal.

      Difunde SSPC números telefónicos usados para extorsión
      Difunde SSPC números telefónicos usados para extorsión

      Difunde SSPC números telefónicos usados para extorsión

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Recordó que la aplicación 'Escudo Digital' permite detectar y prevenir riesgos en tiempo real

      Cae sospechosa de robo millonario en Lomas del Tec
      Cae sospechosa de robo millonario en Lomas del Tec

      Cae sospechosa de robo millonario en Lomas del Tec

      SLP

      Redacción

      Guadalupe "N" habría sustraído diversos objetos de un inmueble, entre ellos joyería diversa

      Ebrio conductor acaba en hospital, tras chocar 2 veces
      Ebrio conductor acaba en hospital, tras chocar 2 veces

      Ebrio conductor acaba en hospital, tras chocar 2 veces

      SLP

      Redacción