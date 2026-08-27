Difunde SSPC números telefónicos usados para extorsión
Recordó que la aplicación 'Escudo Digital' permite detectar y prevenir riesgos en tiempo real
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, recordó que se puede descargar la aplicación 'Escudo Digital' para denunciar intentos de extorsión.
La herramienta tiene como finalidad brindar seguridad digital pues detecta, alerta y previene riesgos en tiempo real.
En sus redes sociales, alertó de 12 nuevos números telefónicos que han sido utilizados para internos de extorsión, por lo que sugiere tener cuidado.
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