Detienen en la Huasteca a tres hombres buscados en Chihuahua y NL

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TAMAZUNCHALE.- Tres hombres que eran buscados por la justicia en Chihuahua y Nuevo León fueron capturados durante un operativo realizado por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en Tamazunchale.

Se trata de Isaac "N", de 23 años; Víctor "N", de 29 años, y Luis "N", de 38 años, quienes presuntamente traían varias dosis de una sustancia con características de la droga conocida como "cristal".

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fueron detenidos en la zona urbana mediante labores de inteligencia y vigilancia.

Los sospechosos viajaban a bordo de una camioneta SUV de la marca Honda cuando oficiales de la Guardia Civil Estatal los interceptaron. Al efectuarles una inspección de seguridad, presuntamente les encontraron varias bolsitas que contenían la aparente sustancia ilícita.

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La dependencia añadió que los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes en las entidades antes mencionadas.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica conforme a derecho.