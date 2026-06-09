¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el Estado, informó que mantiene un operativo especial en el municipio de Tamuín, en coordinación con autoridades federales y municipales, tras los hechos de violencia registrados recientemente en esa demarcación.

De acuerdo con la versión oficial, elementos de la Guardia Civil Estatal desplegaron acciones de búsqueda para ubicar a los probables responsables y, derivado de las labores realizadas, localizaron una camioneta que coincidía con las características reportadas por las autoridades.

La dependencia señaló que los ocupantes habrían abandonado la unidad para continuar su huida. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron a una persona sin signos vitales, además de equipo y diversos indicios que fueron asegurados para integrarlos a las investigaciones correspondientes.

La SSPC indicó que los objetos localizados quedaron a disposición de las instancias competentes, que serán las encargadas de determinar las circunstancias de los hechos y la posible responsabilidad de los involucrados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Realizan operativo especial en Tamuín tras violencia La dependencia estatal reportó el hallazgo de una camioneta con una persona sin vida y diversos indicios

Asimismo, la corporación estatal informó que mantiene un despliegue coordinado con autoridades de los tres niveles de gobierno en la región Huasteca. Según la dependencia, estas acciones forman parte de una estrategia de vigilancia derivada de trabajos de inteligencia que han detectado intentos de ingreso al estado de personas provenientes de entidades vecinas presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Fiscalía guarda silencio sobre denuncia ligada a uso de la IA