Seguridad

Detienen a 2 hombres por diferentes delitos

Por Redacción

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Detienen a 2 hombres por diferentes delitos

Agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos hombres por portación de arma prohibida, y en otro hecho a un sujeto por presuntos delitos de índole sexual. Las acciones se realizaron en las colonias Hogares Populares Pavón y Las Palmas, en el marco de labores destinadas a combatir la incidencia delictiva.

En la calle Paseo de las Cigüeñas, de la colonia Hogares Populares Pavón, policías soledenses notaron la presencia de dos individuos que comenzaron a correr al observar la presencia de la autoridad, luego de darles alcance y entrevistarlos se identificaron como Luis “N” de 45 años y Miguel “N” de 25, encontrándole a cada uno un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Por otra parte, servidores públicos atendieron un auxilio en la calle Coxcatlán, en la colonia Las Palmas, donde se denunció a un sujeto que presuntamente acosó a un menor de edad. La parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Mario “N”, de 63 años.

A los tres se les dio lectura de su carta de derechos y se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida y presuntos delitos de índole sexual, respectivamente. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la FGESLP para seguir el debido proceso.

