Choque múltiple en Circuito Potosí; no hay lesionados
Elementos de la Guardia Civil Estatal división caminos tomaron conocimiento del choque por alcance en la colonia Tierra Blanca.
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Únicamente daños materiales se registraron en una "carambola" de tres vehículos en el Circuito Potosí, a la altura de la Cañada del Lobo, en la colonia Tierra Blanca.
El reporte fue cerca de las 08:00 de la mañana, donde el chofer de un camión de volteo con un remolque acoplado que circulaba sobre el bulevar con dirección a la avenida Juárez impactó por alcance a un vehículo Kia, proyectándolo contra un Jeep Suzuki.
Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) tomaron conocimiento del accidente.
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Redacción
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