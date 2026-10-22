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Seguridad

Choque múltiple en Circuito Potosí; no hay lesionados

Elementos de la Guardia Civil Estatal división caminos tomaron conocimiento del choque por alcance en la colonia Tierra Blanca.

Por Redacción

Octubre 22, 2026 11:51 a.m.
A
Choque múltiple en Circuito Potosí; no hay lesionados
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      Únicamente daños materiales se registraron en una "carambola" de tres vehículos en el Circuito Potosí, a la altura de la Cañada del Lobo, en la colonia Tierra Blanca.

      El reporte fue cerca de las 08:00 de la mañana, donde el chofer de un camión de volteo con un remolque acoplado que circulaba sobre el bulevar con dirección a la avenida Juárez impactó por alcance a un vehículo Kia, proyectándolo contra un Jeep Suzuki.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) tomaron conocimiento del accidente. 

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