Anuncia SSPC reducción de carriles en Salvador Nava por 15 días
Cerrarán el ramal de ascenso a la altura del "Puente Pemex" por obra del puente del bulevar Jacobo Payán
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que por avances en la obra del puente elevado del bulevar Jacobo Payán, a partir de este jueves, habrá disminución de carriles en Salvador Nava con dirección al distribuidor vial Benito Juárez.
Se trata de la siguiente etapa de la construcción de la obra, misma que implica una intervención sobre el camellón que divide los carriles centrales de la llamada "Diagonal".
Se informó que se disminuirá el carril izquierdo (de alta) reduciéndose a dos carriles con dirección hacia el distribuidor, desde la avenida Fleming.
El ramal de ascenso pasando el "Puente Pemex", permanecerá cerrado, por lo cual, los conductores deberán seguir de frente y ascender en el siguiente ramal a la altura de la clínica 45 del IMSS.
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La Policía Vial abanderará los trabajos indicando cierres y/o disminuciones. Se estima que el tiempo de ejecución de la obra es de 15 días, según se informó.
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