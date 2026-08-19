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Detienen a dos hombres por posesión de droga

Por Redacción

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a dos hombres por posesión de droga
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      Desarrollado por SACS IA

      AXTLA.- Dos hombres fueron detenidos por presunta posesión de sustancias ilícitas durante operativos realizados por la Guardia Civil Estatal.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, a través de labores de inteligencia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo, en el municipio de Axtla de Terrazas, a Enoch "N", de 46 años de edad.

      Este sujeto fue interceptado en la zona urbana y, al efectuarle una inspección de seguridad, le encontraron 10 dosis de una sustancia granulada y cristalina con características de la droga sintética conocida como "cristal".

      Por otro lado, en otro operativo realizado en el municipio de Cárdenas, agentes estatales detuvieron a Abraham "N", de 31 años, a quien le aseguraron tres dosis de "cristal" y quien, de acuerdo con información de inteligencia, estaría relacionado con probables robos a comercios, a transeúntes y al interior de vehículos.

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      Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de determinar su situación jurídica y, asimismo, dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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