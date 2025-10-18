logo pulso
Rauda camioneta derriba un poste y acaba volcada

Conductor perdió el control del volante

Por Redacción

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Rauda camioneta derriba un poste y acaba volcada

El conductor de una camioneta resultó lesionado luego de sufrir aparatosa volcadura cuando a alta velocidad circulaba por la carretera a Zacatecas, en donde terminó la unidad con las llantas hacia arriba luego de derribar un poste de alumbrado público.

El percance tuvo lugar alrededor de las ocho de la mañana de este viernes, en que la camioneta GMC tipo pick up de color guinda, circulaba sobre la mencionada carretera con dirección a esta capital.

Fue a la altura del kilómetro 13+200, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y se impactó contra un poste metálico de alumbrado público al que derribó para acabar sobre su tolde en la zona de la ciclovía, la que obstruyó por completo.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes atendieron al conductor y evaluaban su traslado al hispital de acuerdo a sus lesiones, en tanto que elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona llegaron a tomar conocimiento del hecho y resguardaron la zona pare evitar otro accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente la camioneta fue enviada a una pensión para garantizar el pago de los daños del poste y las diligencias se llevarían a cabo ante la autoridad correspondiente. 

