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Detienen a dos sujetos por golpear a sus esposas

Por Redacción

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a dos sujetos por golpear a sus esposas
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      Ante reportes de violencia familiar, en diversos hechos dos hombres que fueron señalados de agresiones físicas y verbales hacia sus parejas, fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal de la capital, uno de los hombres resultó en estado de ebriedad en la certificación médica aplicada.

      La primera detención se efectuó en un domicilio de la colonia Lomas de Satélite, al sur de la ciudad, cuando los agentes municipales fueron informados vía radiofrecuencia que una mujer solicitaba la intervención policial ya que su pareja estaba agrediéndola a ella y a sus hijos.

      Al llegar al lugar, la parte afectada detalló que momentos antes había discutido con su esposo, mismo que escaló a las agresiones, momento en que dos de los hijos intervinieron siendo agredidos igualmente, indicando querer proceder legalmente contra su esposo de nombre Luis Gerardo "N" de 58 años.

       La segunda intervención se suscitó en un domicilio de la colonia Las Flores, al norte de la ciudad, donde una mujer solicitó el apoyo de los oficiales municipales ya que su pareja había llegado a su casa en aparente estado de ebriedad y comenzó a agredirla físicamente.

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      La mujer manifestó temer por su integridad ya que el señalado la amenazó y causó daños en su vivienda, fue entonces que autorizó el ingreso para proceder con la detención de Salvador "N" de 36 años. Cabe señalar que el detenido resultó en estado de ebriedad en la certificación médica.

       Finalmente, ambos detenidos, fueron canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se deslindarán responsabilidades y se determinará su situación legal.

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