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Capturan a joven acusado de atacar a machetazos a un hombre

Miguel "N", de 19 años, enfrenta un proceso por homicidio calificado en grado de tentativa en Villa de Reyes

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a joven acusado de atacar a machetazos a un hombre
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      Un joven de 19 años, que atacó a su víctima a machetazos, fue aprehendido por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. 

      Fue la Fiscalía General del Estado, que a través de elementos de la Policía de Investigación, quien cumplimentaron el mandamiento judicial en contra de Miguel "N".

      Los hechos que dieron origen a la investigación ocurrieron el 19 de julio de 2025, cuando la víctima caminaba en compañía de su tío por una calle de la comunidad Emiliano Zapata, en Villa de Reyes.

      En ese momento, presuntamente fueron interceptados por Miguel "N" y otra persona menor de edad, quienes portaban machetes. De acuerdo con las investigaciones, ambos se abalanzaron contra la víctima, quien, al intentar protegerse, interpuso el brazo, resultando con lesiones en esa extremidad y en un glúteo.

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