Familiares identifican cuerpo de Tatiana; fue estrangulada: FGE

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Los restos humanos localizados en el municipio de Villa de Reyes el martes 1 de septiembre, corresponden a Tatiana Vanessa Almanza García, ciudadana colombiana de 32 años de edad, reportada como desaparecida el pasado 25 de agosto con destino a la capital potosina.

Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que la causa de fallecimiento fue estrangulamiento, cuya víctima no presentó datos de violencia física, ni sexual, de acuerdo con el dictamen pericial.

Además, dijo que la indagatoria es por el delito de desaparición cometida por particulares y no por feminicidio.

Complementó que, según los resultados del cronotanodiagnóstico, la joven mujer fue asesinada el viernes 28 de agosto y cuyo cadáver fue ubicado envuelto en un tapete.

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Refirió que Tatiana Vanessa arribó a San Luis Potosí el jueves 27 de agosto y al día siguiente desapareció, sin embargo, el reporte de desaparición se presentó hasta el lunes 31 de agosto.

Matizó que, si bien la carpeta de investigación se abrió por desaparición cometida por particulares, con el progreso de la indagación el Ministerio Público responsable determinará si se mantienen el tipo penal o se modifica.

García Cázares, añadió, que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado se encargará de la devolución del cuerpo, pues determinará si está en condiciones de ser trasladado a otro país.

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Precisó que luego de confirmarse la nacionalidad de la víctima, la FGE informó a la Embajada de Colombia en México.

"Ya fue identificado (el cuerpo) por familiares de la chica. La causa fue una muerte por estrangulamiento, es lo que nos revela (el dictamen pericial). No tenía mayores datos de violencia o violencia sexual (...) solo tenemos unos datos (del presunto delincuente) y le estamos dando seguimiento", remató.