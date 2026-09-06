Billar en Tamuín queda reducido a cenizas

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TAMUÍN.- Un incendio consumió por completo el negocio denominado billar "Alex", en el municipio de Tamuín; hasta el momento se desconocen las causas.

Fue durante la madrugada del sábado cuando se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que había fuego en el mencionado establecimiento, ubicado sobre la calle Santos Degollado, entre 5 de Mayo y la avenida Pedro Antonio Santos, cerca de la zona centro.

Por ello, se movilizaron Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes, con ayuda de vecinos del sector y de integrantes de la brigada contra incendios de la empresa Praderas Huastecas, lograron controlar la emergencia.

El incendio acabó con todo lo que había en el negocio; sin embargo, se evitó que las llamas se extendieran a las casas cercanas.

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