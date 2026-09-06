logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Fotogalería

Acuerdo petrolero entre Venezuela-EU y lo destacado de la semana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Billar en Tamuín queda reducido a cenizas

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Billar en Tamuín queda reducido a cenizas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      TAMUÍN.- Un incendio consumió por completo el negocio denominado billar "Alex", en el municipio de Tamuín; hasta el momento se desconocen las causas.

      Fue durante la madrugada del sábado cuando se reportó al Sistema de Emergencias 9-1-1 que había fuego en el mencionado establecimiento, ubicado sobre la calle Santos Degollado, entre 5 de Mayo y la avenida Pedro Antonio Santos, cerca de la zona centro.

      Por ello, se movilizaron Bomberos Voluntarios de Tamuín, quienes, con ayuda de vecinos del sector y de integrantes de la brigada contra incendios de la empresa Praderas Huastecas, lograron controlar la emergencia.

      El incendio acabó con todo lo que había en el negocio; sin embargo, se evitó que las llamas se extendieran a las casas cercanas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a cinco con droga en la capital y la Huasteca
      Detienen a cinco con droga en la capital y la Huasteca

      Detienen a cinco con droga en la capital y la Huasteca

      SLP

      Redacción

      La GCE reportó aseguramientos de cristal, marihuana, crack y seis objetos conocidos como ponchallantas

      Choque en Salvador Nava deja daños materiales
      Choque en Salvador Nava deja daños materiales

      Choque en Salvador Nava deja daños materiales

      SLP

      Redacción

      Un automóvil Seat León y un Peugeot se impactaron al incorporarse a los carriles centrales, frente a Plaza Citadella

      Humo lesiona a menor en el Lastras
      Humo lesiona a menor en el Lastras

      Humo lesiona a menor en el Lastras

      SLP

      Jorge Ortiz

      El incidente ocurrió durante el protocolo de entrada de los equipos, previo al partido entre Atlético de San Luis y Chivas de Guadalajara

      Chofer de March termina en cuneta de carretera 57
      Chofer de March termina en cuneta de carretera 57

      Chofer de March termina en cuneta de carretera 57

      SLP

      Pulso Online

      La Guardia Nacional abanderó el accidente para retirar el vehículo volcado