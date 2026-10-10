Detienen a menor por venta de droga

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Un adolescente de apenas 17 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal como presunto responsable de narcomenudeo en la Central de Abastos, al momento de su captura traía casi cien dosis de cristal y cocaína.

La corporación informó que los oficiales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción (UMIR), realizaron la detención del joven de 17 años de edad por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de una intervención preventiva en la zona de Abastos en donde también se desempeña como diablero.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Legumbres, donde los agentes detectaron al individuo, quien portaba en la bolsa de un mandil, una lapicera donde localizaron 88 bolsas tipo ziploc con una sustancia con características similares al cristal, con un peso aproximado de 38.6 gramos, así como seis bolsas con una sustancia con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 4.2 gramos.

El implicado, al ser menor de edad, fue canalizado bajo los protocolos de menores infractores a Trabajo Social de la corporación, en tanto las sustancias fueron aseguradas.

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Finalmente, el detenido, acompañado de su tutor legal, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que en los últimos meses, elementos de la Policía Municipal han detenido a por lo menos veinte presuntos vendedores de drogas en el Centro de Abastos, en donde se desempeñan como diableros y a la vez distribuyen enervantes entre los trabajadores.