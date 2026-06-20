Detienen a presuntos vendedores de "cristal"

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Dos hombres fueron detenidos en la capital potosina por su probable participación en delitos contra la salud, luego de que les encontraron diversas dosis de cristal que traían para su presunta venta.

De acuerdo a los hechos, agentes policiales realizaban operativos en la capital en donde detectaron a dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta cometiendo algunas faltas, por lo que determinaron marcarles el alto.

Los individuos se identificaron como José "N" de 43 años de edad y Brayan "N", de 18 años, ambos originarios de San Luis Potosí, a quienes se les practicó una revisión y les encontraron 25 dosis de cristal en su poder, que al parecer traían para su venta.

Como resultado de esta acción, se les aseguró la droga y la motocicleta, siendo remitidos ante la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal por delitos contra la salud y lo que resulte.

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