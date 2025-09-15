Detienen a sujeto acusado de ultrajar a una menor

TAMASOPO.- Policías investigadores capturaron en el municipio de Tamasopo, a un hombre que fue denunciado por ultrajar a una menor de edad.

Rolando “N”, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, por el probable delito de violación con penalidad agravada.

Se detuvo en un operativo implementado por personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Delegación Tercera de la FGESLP, el señalado habría agredido sexualmente a una adolescente de identidad reservada, en un camino de cañaveral del municipio de Tamasopo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al tener conocimiento de los hechos, agentes del Ministerio Público iniciaron las indagatorias correspondientes, las cuales fueron presentadas ante un Juez de control una vez integrada y judicializada la carpeta de investigación. Con ello, se obtuvo la orden de aprehensión en contra del imputado.

Mediante acciones implementadas por la PDI, se localizó a Rolando “N” en la colonia Obrera de la Delegación Tambaca, en el mismo municipio donde ocurrieron los hechos.

En dicho lugar, se le informó sobre la orden de aprehensión en su contra, así como de sus derechos constitucionales.

El detenido fue trasladado a un centro estatal de reinserción social, quedando a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.