Detienen a sujeto armado en operativo en Tanquián
Autoridades estatales detuvieron al señalado en un barrio del municipio
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TANQUIÁN.- Policías de la Guardia Civil Estatal detuvieron en Tanquián, a un hombre que presuntamente traía un fusil de asalto y cartuchos útiles.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que la detención se derivó de labores de seguridad e inteligencia que mantiene la corporación en distintos puntos de la Huasteca Potosina.
Durante estas acciones, los agentes estatales ubicaron y detuvieron en el barrio Terraplén a José "N", quien presuntamente estaría relacionado con hechos por portación de arma de fuego y ataque peligroso.
Al momento de su aseguramiento, los oficiales le decomisaron un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles, además de un chaleco balístico.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con los objetos asegurados, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.
no te pierdas estas noticias
Joven muere ahogado en río de Tanlajás
Huasteca Hoy
Voluntarios y autoridades realizaron búsqueda tras el accidente
Patrulla choca camioneta con tres niños
Pulso Online
Evelyn Ramírez denuncia que la unidad estatal circulaba a exceso de velocidad
Guardia estatal dejó auto en pasaje Zaragoza y se fue a trabajar
Rolando Morales
La SSPC informó que el vehículo permaneció en el lugar durante el servicio nocturno