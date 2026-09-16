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Seguridad

Detienen a sujeto armado en operativo en Tanquián

Autoridades estatales detuvieron al señalado en un barrio del municipio

Por Redacción

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a sujeto armado en operativo en Tanquián
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      TANQUIÁN.- Policías de la Guardia Civil Estatal detuvieron en Tanquián, a un hombre que presuntamente traía un fusil de asalto y cartuchos útiles.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que la detención se derivó de labores de seguridad e inteligencia que mantiene la corporación en distintos puntos de la Huasteca Potosina.

      Durante estas acciones, los agentes estatales ubicaron y detuvieron en el barrio Terraplén a José "N", quien presuntamente estaría relacionado con hechos por portación de arma de fuego y ataque peligroso.

      Al momento de su aseguramiento, los oficiales le decomisaron un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles, además de un chaleco balístico.

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      El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente junto con los objetos asegurados, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

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