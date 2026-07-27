En La Pila, un "hecho atípico" que investiga FGE: Villa Gutiérrez

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, evitó proporcionar mayores detalles sobre el ataque armado registrado este domingo en la delegación de La Pila, hecho que dejó como saldo tres elementos de la Guardia Civil Estatal abatidos, al señalar que la investigación ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Cuestionado sobre lo ocurrido, el funcionario se limitó a señalar que se trató de un evento que está siendo atendido por las autoridades investigadoras. "Hubo un evento que se está atendiendo ya ahorita desde la Fiscalía y esa es la única información que te puedo dar hasta el momento", declaró.

Villa Gutiérrez sostuvo que la corporación municipal mantiene presencia permanente en la delegación y que el trabajo de seguridad se realiza de manera coordinada con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Civil Estatal a través del operativo BOMI.

Afirmó que, pese a los antecedentes de hechos violentos en la zona, la estrategia de vigilancia se ha mantenido activa.

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Al ser cuestionado sobre si los hechos ocurridos en La Pila representan "focos rojos" para las autoridades municipales, respondió que se trata de situaciones que llaman la atención de todas las corporaciones. Asimismo, rechazó deslindarse de la responsabilidad preventiva en la delegación, aunque precisó que el concepto de "primer respondiente" corresponde a la autoridad que acude inicialmente al lugar de los hechos.

#SLP | En la Pila, un "hecho atípico" que ya investiga FGE: Villa Gutiérrez

- Evitó proporcionar mayores detalles sobre el ataque armado registrado este domingo / Más información: ??https://t.co/i9P4CbCKCn pic.twitter.com/JOyvOG00bf — Pulso Online (@pulso_mx) July 27, 2026

El secretario aseguró que previo al ataque no existieron reportes que alertaran sobre una situación de riesgo. Indicó que durante los días anteriores continuaron los recorridos y acciones de vigilancia en distintos puntos de La Pila y afirmó que no se habían detectado indicios de grupos del crimen organizado operando en la zona.

En ese sentido, calificó lo ocurrido como un "hecho atípico" y adelantó que este lunes sostendrán una reunión para analizar posibles ajustes a la estrategia de seguridad en la delegación.