Video | Confirman muerte por arma de fuego tras riña en CSP

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La fiscal general de San Luis Potosí, Manuela García Cázares, confirmó que una persona murió por arma de fuego durante los hechos registrados el domingo en la comunidad de La Zapatilla, en Cerro de San Pedro.

"El fallecimiento de una persona por arma de fuego, estamos también en la investigación", declaró. Al preguntarle si la muerte estaba relacionada con el altercado, respondió que sí.

Su declaración confirma una víctima mortal que no apareció en el comunicado inicial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado. La dependencia informó anoche que la Guardia Civil Estatal había controlado una riña, detenido a ocho personas y asegurado indicios, sin mencionar a la persona fallecida.

El enfrentamiento ocurrió durante un jaripeo. En videos difundidos en redes sociales se acusa a policías de haber disparado contra un asistente; esa versión permanece sin confirmar.

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García Cázares describió el inicio de los hechos como "una riña entre particulares", pero no identificó a quien hizo el disparo mortal ni explicó las circunstancias en que ocurrió.

#SLP | Acusan a policías de causar una muerte durante riña en La Zapatilla; la corporación dice que detuvo a ocho personas, aseguró armas de fuego y una camioneta.

Toda la información: ?? https://t.co/t635fGwxRw pic.twitter.com/PpFFFfxqGj — Pulso Online (@pulso_mx) September 28, 2026

La Secretaría informó después que el número de detenidos ascendió a ocho y reportó el aseguramiento de dos armas de fuego y una camioneta. También se difundió que una patrulla fue incendiada durante los disturbios. La Fiscalía deberá determinar si alguna de las armas aseguradas está relacionada con la muerte y esclarecer la actuación de las personas y corporaciones presentes.