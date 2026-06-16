Detienen a tres narcos en distintos municipios

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Tres presuntos vendedores de droga, fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil Estatal que realizaron operativos de seguridad y vigilancia en distintas zonas de la entidad.

Fue en los municipios de Cárdenas, Villa de Arriaga y San Luis Potosí, logró la detención de los individuos por su probable participación en delitos contra la salud, logrando el aseguramiento de diversas dosis de droga y otros indicios vinculados a estas actividades ilícitas.

En el municipio de Cárdenas fue detenido Carlos "N", de 54 años de edad, a quien se le aseguraron al menos trece bolsitas de marihuana distribuidas para su venta individual, así como más de 30 dosis de cristal y pipas de vidrio.

Por otro lado, en patrullajes realizados en Villa de Arriaga, fue asegurado Ricardo "N", de 31 años, a quien se le decomisaron decenas de dosis de "cristal" y una motocicleta marca Vento modelo 2017, en la que se desplazaba al momento de ser detectado por los agentes estatales.

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Finalmente, en la capital potosina, en el Barrio de Tlaxcala, fue detenido Fermín "N", de 21 años, luego de que elementos estatales le aseguraran también decenas de dosis de "cristal" y una bicicleta color negro.

Los detenidos, la droga y los vehículos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público a fin de que se les defina su situación legal por delitos contra la salud y lo que resulte.