Detienen a tres personas con armas prohibidas

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por portación de arma prohibida, los hechos ocurrieron en diferentes colonias como parte de labores destinadas a mantener la paz social.

El primer arresto se realizó en la calle Del Chilar, en la colonia Villa Jardín, donde se observó a un individuo que alteraba el orden y se identificó como José “N”, de 39 años a quien se le encontró un objeto punzocortante similar a un cuchillo.

Teresa “N” de 40 años, fue detectada por oficiales femeninas cuando intentó evadir una revisión preventiva y al darle alcance se le localizó una guanteleta metálica conocida como “bóxer”.

Finalmente, en la avenida Julio R. Córdoba, de la colonia La Virgen, los policías ubicaron a quien dijo llamarse Alan “N” de 36 años de edad, descubriéndole un machete en su poder.

A todos se les informó que serían detenidos por portación de arma prohibida, además se les dio lectura de su carta de derechos y fueron consignados a Barandilla Municipal donde fueron certificados por el médico legista y posteriormente se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.