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Seguridad

Cae Sergio "N", presunto narcomenudista en colonia Revolución

Se le aseguraron diversas dosis de droga

Por Redacción

Agosto 28, 2026 12:44 p.m.
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Cae Sergio "N", presunto narcomenudista en colonia Revolución
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      La Guardia Civil Estatal (GCE), informó que detuvo a un hombre de 45 años de edad, en la colonia Revolución, en San Luis Potosí, a quien se le aseguraron diversas dosis de droga.

      Durante la intervención, los elementos estatales detuvieron a Sergio "N", de 45 años de edad, quien, de acuerdo con información recabada, estaría relacionado con actividades de narcomenudeo en la zona y cuenta con antecedentes registrales, y a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características de "cristal" y de marihuana.

      El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal, informó que mantiene presencia operativa y labores de inteligencia y prevención en los 59 municipios, con el objetivo de atender oportunamente situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la población.

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