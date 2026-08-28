Cae Sergio "N", presunto narcomenudista en colonia Revolución
Se le aseguraron diversas dosis de droga
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Guardia Civil Estatal (GCE), informó que detuvo a un hombre de 45 años de edad, en la colonia Revolución, en San Luis Potosí, a quien se le aseguraron diversas dosis de droga.
Durante la intervención, los elementos estatales detuvieron a Sergio "N", de 45 años de edad, quien, de acuerdo con información recabada, estaría relacionado con actividades de narcomenudeo en la zona y cuenta con antecedentes registrales, y a quien se le aseguraron dosis de una sustancia con características de "cristal" y de marihuana.
El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), a través de la Guardia Civil Estatal, informó que mantiene presencia operativa y labores de inteligencia y prevención en los 59 municipios, con el objetivo de atender oportunamente situaciones que puedan afectar la tranquilidad de la población.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cae en Rioverde un presunto narcomenudista
La detención se realizó en la localidad Plazuela, perteneciente a la demarcación
no te pierdas estas noticias
Cae Sergio "N", presunto narcomenudista en colonia Revolución
Redacción
Se le aseguraron diversas dosis de droga
Denuncian agresión de inspector y GCE en la Fenapo
Rubén Pacheco
Un empresario recibió una boleta de infracción por salir fuera del horario, sin firmar el documento
Incendian vivienda de un policía en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
El fuego fue controlado rápidamente por vecinos y cuerpos de emergencia sin mayores daños