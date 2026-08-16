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Seguridad

Cae en Rioverde un presunto narcomenudista

La detención se realizó en la localidad Plazuela, perteneciente a la demarcación

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Cae en Rioverde un presunto narcomenudista
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      En Rioverde, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en flagrancia a un hombre en posesión de múltiples dosis de droga, aparentemente para su distribución.

      Esto, derivado de acciones de inteligencia que mantiene la corporación en las cuatro regiones del estado. Durante la intervención relacionada con actividades de narcomenudeo, fueron aseguradas al menos 20 dosis de marihuana y de otras más de "cristal".

      El hecho tuvo lugar en la localidad Plazuela, en donde los agentes estatales arrestaron a un sujeto de 38 años de edad, quien se identificó como Christian "N".

      De acuerdo con información preliminar, el detenido podría estar relacionado con la venta y distribución de narcóticos en este sector del municipio, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

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      La Guardia Civil Estatal informó que estas acciones forman parte de los dispositivos permanentes para fortalecer la prevención y combatir actividades relacionadas con la distribución de sustancias ilícitas, mediante labores de inteligencia y presencia operativa en los 59 municipios.

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