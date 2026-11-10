Detienen supuesto distribuidor de marihuana en Valles
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CIUDAD VALLES.- Un hombre de 38 años de edad fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que presuntamente le encontraron varias dosis de marihuana durante un operativo de seguridad realizado en este municipio.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó este lunes que, como resultado de las acciones preventivas y de inteligencia implementadas en la región Huasteca, se logró la captura de un individuo identificado como José "N".
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes estatales efectuaron una intervención en Ciudad Valles, durante la cual aseguraron al sospechoso diversas porciones de hierba verde y seca, con características propias de la marihuana.
La dependencia no especificó la cantidad exacta de dosis decomisadas ni el sector de la ciudad donde se llevó a cabo la detención.
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Tras el aseguramiento, José "N" fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, junto con la presunta droga, para que se realicen las investigaciones y se determine su situación jurídica.
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Además, fue puesto a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica
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