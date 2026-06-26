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Motociclista resulta lesionado tras choque en Río Santiago

El motociclista circulaba por Río Santiago cuando fue golpeado por un auto que salía de la rotonda

Por Redacción

Junio 26, 2026 07:39 a.m.
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Motociclista resulta lesionado tras choque en Río Santiago
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      Un motociclista resultó lesionado la noche del jueves luego de verse involucrado en un accidente vial sobre el bulevar Río Santiago, a la altura de la incorporación desde la glorieta del Ángel de la Independencia hacia la rampa que conduce a la colonia Los Fresnos.

      El percance ocurrió poco después de las 20:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet Spark se incorporaba a la vialidad y presuntamente impactó a una motocicleta que circulaba sobre Río Santiago con dirección de oriente a poniente.

      A consecuencia del choque, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento, mientras que la unidad de dos ruedas terminó varios metros adelante con diversos daños materiales.

      Al lugar acudieron cuerpos de auxilio para brindar atención al lesionado, mientras elementos de seguridad realizaron el abanderamiento de la zona y tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades.

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