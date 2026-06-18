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Dos menores conducían sus motocicletas ebrios

Por Redacción

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Dos menores conducían sus motocicletas ebrios
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      Por el delito de conducción temeraria, agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de dos menores de 16 y 17 años de edad, quienes circulaban a bordo de motocicletas en estado etílico y bajo efectos de enervantes, en las colonias Rinconada del Palmar y La Libertad 3a. Sección.

      La primer detención se efectuó, cuando oficiales detectaron a un joven de 17 años conduciendo una motocicleta a exceso de velocidad que estuvo a punto de accidentarse contra la unidad municipal, esto en la colonia Rinconada del Palmar. Durante su certificación médica se confirmó que el adolescente presentaba estado de ebriedad.  

      En otro hecho, en la colonia La Libertad 3a. Sección, también un menor de 16 años protagonizó un hecho de tránsito por conducción temeraria, al ser detectado manejando a exceso de velocidad y zigzagueando entre automovilistas, haciendo caso omiso a las indicaciones de alto de los oficiales. Tras su aseguramiento y en su certificación médica arrojó positivo a consumo de marihuana.

      Al tratarse de menores de edad, oficiales municipales actuaron conforme a los protocolos establecidos para estos casos, informándoles el motivo de su detención y notificando a sus tutores que serían trasladados para su certificación médica a la comandancia municipal y puestos a disposición de la autoridad investigadora, junto con las unidades aseguradas.

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