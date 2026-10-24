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Dos mujeres resultan golpeadas al accidentarse

Por Redacción

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Dos mujeres resultan golpeadas al accidentarse
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      Dos mujeres resultaron lesionadas luego de que el automóvil en que viajaban sufrió aparatosa volcadura al circular por la carretera a Zacatecas en dirección a la capital potosina.

      El percance ocurrió cuando las afectadas viajaban a bordo de un automóvil color blanco por la mencionada carretera hacia San Luis Potosí y en el kilómetro 19+500, quien conducía perdió el control del volante y así el auto chocó contra el cerro para luego volcarse de manera aparatosa.

      El carro presentó daños tanto en la parte delantera como en la trasera a causa del accidente y al sitio arribaron los paramédicos del municipio de Mexquitic de Carmona, quienes les prestaron auxilio ya que presentaban alguna lesiones causadas en el percance.

      Afortunadamente los golpes no eran graves no requirieron traslado inmediato al hospital, aunque se les recomendó que acudieran por sus propios medios para descartar lesiones profundas.

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      Agentes de la Policía Municipal también llegaron a tomar conocimiento del percance y el carro fue remolcado con una grúa hacia una pensión ya que presentaba fuertes años y no podía seguir rodando, prácticamente terminó en pérdida total. 

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