Caen dos narcos que operaban en Abastos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos trabajadores del Centro de Abastos, que presuntamente también se dedicaban a la venta de drogas en esa zona, fueron capturados por elementos de la Policía Municipal de la Capital que les aseguraron ochenta dosis tanto de cristal como de marihuana, con ello suman once las detenciones en esa zona de supuestos narcomenudistas en operativos implementados por la corporación.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Sexta Oriente, próxima al andador C.B., donde oficiales adscritos a la Unidad Mixta de Intervención y Reacción, detectaron a dos hombres fumando un cigarro con características similares a la marihuana.

Al notar la presencia policial, arrojaron el cigarro a una alcantarilla e intentaron evadir el contacto policial.

Durante la revisión, a quien se identificó como Adrián "N" de 25 años, se le encontró en posesión de una bolsa transparente que contenía 30 bolsas tipo ziploc con hierba seca similar a la marihuana, con un peso aproximado de 188 gramos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la inspección de quien dijo llamarse Víctor Hugo "N" de 25 años de edad, le fue localizada una bolsa en su pantalón que contenía 60 bolsas tipo ziploc con cristal, con un peso aproximado de 32 gramos.

Uno de los detenidos portaba un delantal de trabajo con la leyenda "Papas El Pollo", que es donde supuestamente labora; a los dos se les leyeron los derechos que les asisten como personas detenidas y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

LEA TAMBIÉN Cuatro heridos, saldo de carambola en la carretera ´57 El conductor de una camioneta de personal acabó prensado dentro de la unidad

Con esta acción, suman once detenciones por el mismo delito en la Central de Abastos, como resultado del combate de la Policía de la Capital contra la distribución de drogas en dicha zona.