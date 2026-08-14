Incautan casi 100 dosis de drogas a maleantes
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En acciones operativas implementadas para prevenir y combatir actividades delictivas, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a cuatro sujetos relacionados con actividades de narcomenudeo, incautándoles decenas de dosis de drogas.
En una primera intervención, en el municipio de Santa María del Río, fueron detenidos Juan "N", de 41 años originario de Nuevo León, y José "N", de 35 años, a quienes se les aseguraron trece bolsitas de marihuana y más de ochenta dosis de "cristal", así como una pistola que portaban y un vehículo en donde se desplazaban al momento de ser detectados.
De acuerdo con información de inteligencia, los dos individuos estarían relacionados con diversas actividades delictivas en este municipio y Villa de Reyes.
En una segunda intervención, en Villa de Arriaga, los agentes estatales detuvieron a Héctor "N", de 27 años, originario de Jalisco, y Erick "N", de 24 años, a quienes se les aseguraron 20 bolsitas de marihuana, más de cien dosis de cristal" y el vehículo en que andaban.
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En información preliminar, se estableció que los dos sujetes tienen su área de acciones delictivas entre los estados de Guanajuato y San Luis Potosí
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