Ejecutan a un hombre en Ciudad Fernández

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Cuando viajaba a bordo de su automóvil, un hombre fue ejecutado por delincuentes en el ejido Los Llanitos, perteneciente a Ciudad Fernández, lo interceptaron en un despoblado y luego de dispararle se dieron a fuga.

Fue después de las seis de la tarde de este lunes, cuando a las corporaciones de auxilio se reportó que había un hombre herido dentro de un automóvil color rojo en las calles de Fertimex y Nopal de la colonia Los Llanitos.

Fueron los paramédicos de Protección Civil Municipal de Ciudad Fernández quienes acudieron a prestarle ayuda al infortunado, de unos 35 años de edad, el cual presentaba una herida de bala al parecer en la cabeza pero para entonces ya estaba sin vida, por lo que se dio aviso al resto de las autoridades.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes y procedieron a asegurar el área donde estaba el carro para que el resto de las autoridades iniciaran las investigaciones.

Personal de Servicios Periciales arribó al lugar para realizar una inspección en busca de indicios del crimen, así como también se realizó el traslado del cuerpo del hombre al Servicio Médico Legista donde se le realizaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares una vez que acudan a reclamarlo, aunque por ahora se encuentra en calidad de desconocido.

El automóvil fue enviado a una pensión y la Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones tendientes a esclarecer el crimen.