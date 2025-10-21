“DANZAS DE ORIENTE”, hoy EN LA PLAZA DE ARMAS

La función de baile “Danzas de Oriente”, dirigida por Greta Alvarado, reunirá tres expresiones dancísticas contemporáneas con raíces en Asia: K-Pop, Bellydance y Bollywood, hoy 21 de octubre a las 18:00 horas, en la Plaza de Armas.

El K-Pop, originario de Corea del Sur, ha trascendido fronteras como un fenómeno cultural global. Su propuesta combina pop, hip hop, electrónica y R&B, con coreografías precisas y sincronizadas que exigen disciplina y coordinación. Este estilo, que surgió en la década de 1990, es reconocido por la energía de sus presentaciones, la influencia estética de la moda coreana y la integración de elementos teatrales en sus bailes. En la actualidad, es uno de los géneros más consumidos en plataformas digitales y una de las manifestaciones más representativas de la cultura pop asiática.

La danza del vientre, o Bellydance, tiene su origen en el folclore egipcio y se caracteriza por los movimientos ondulantes del abdomen y las caderas, que se combinan con desplazamientos fluidos de brazos y manos. Aunque fue interpretada inicialmente en contextos tradicionales del Medio Oriente, su expansión hacia Occidente la transformó en un género escénico con múltiples estilos. En la actualidad, El Cairo es considerado el principal centro de esta práctica, que conserva su vínculo con la música árabe y la expresividad corporal.

Por su parte, la danza Bollywood fusiona la tradición india con influencias del jazz, el funk y los ritmos latinos. Nació en la industria cinematográfica de Bombay y se popularizó por su carácter narrativo, en el que cada gesto y movimiento acompaña una historia. Sus coreografías colectivas y coloridos vestuarios reflejan la diversidad cultural de la India, mientras que los mudras —gestos simbólicos con las manos— aportan significado a cada secuencia. Este estilo combina teatralidad, expresión facial y coordinación grupal, convirtiéndose en un espectáculo visual y emocionalmente dinámico.

La presentación expone distintas formas de arte escénico que emergen de Asia, mostrando cómo la danza puede comunicar identidades y contextos culturales a través del movimiento. Bajo la dirección de Greta Alvarado, el programa reunirá a intérpretes locales que integran técnica, música y estética visual en una propuesta que celebra la diversidad cultural y el diálogo entre tradiciones.