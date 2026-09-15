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En el Aguaje 2000, atrapan a supuesto "narco"

Por Redacción

Septiembre 15, 2026 03:00 a.m.
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En el Aguaje 2000, atrapan a supuesto "narco"
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      Desarrollado por SACS IA

      En la colonia El Aguaje 2000, perteneciente a la capital, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de un sujeto que traía 20 dosis de cristal con aparentes fines de venta.

      Los agentes recorrían la mencionada colonia cuando detectaron a un individuo cometiendo faltas administrativas, se le marcí el alto y se le realizó una revisión.

      El sujeto fue identificado como Fernando "N", de 28 años de edad, durante la intervención le fueron aseguradas 20 dosis de una sustancia con características propias del cristal, con un peso total de 13.8 gramos.

      De acuerdo con el reporte, al momento de su detención el hombre manifestó dedicarse de manera independiente al narcomenudeo.

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      Durante los registros proporcionados para la intervención, se estableció que Fernando "N" cuenta con antecedentes de un reporte por robo y otro por allanamiento.

      El detenido y la probable sustancia asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien determinará las acciones legales correspondientes conforme a derecho.

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