En el año, han asegurado más de cien armas

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En lo que va del año, la Guardia Civil Estatal ha asegurado más de 100 armas de fuego en las cuatro regiones de la entidad, lo que ha contribuido a la disminución de delitos con la implementación de operativos de seguridad.

En la Ceremonia de Inicio de la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026 de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado destacó que durante el presente año se han asegurado más de 100 armas de fuego de distintos calibres, tanto largas como cortas y cartuchos útiles.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, enfocada en retirar de circulación armas de fuego que representan un riesgo para la seguridad pública.

Actualmente se lleva a cabo el operativo Base Operativa Mixta, integrado por el Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y en algunos casos policías de los municipios.

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Indicó Juárez Hernández que el aseguramiento de armamento contribuye directamente a la disminución de delitos de alto impacto y a la prevención de accidentes al interior de los hogares y espacios comunitarios.

El funcionario estatal reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse a la campaña de canje de armas de la Defensa, ya que es un proceso seguro en el que se entrega un incentivo económico a las personas que acuden, destacando que la participación social es fundamental para consolidar entornos de convivencia pacífica y hacer un estado más seguro.