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En flagrancia, arrestan a par de farderos en "Chole"

Por Redacción

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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En flagrancia, arrestan a par de farderos en "Chole"
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      Dos presuntos farderos fueron sorprendidos robando en distintas tiendas departamentales, siendo detenidos por agentes de la Policía Municipal de Soledad y remitidos ante la Fiscalía con todo y el botín que pretendían hurtar.

      Los presuntos fueron identificados como Teresa "N" de 45 años de edad y de Carlos "N", de 40 años.

      Durante las labores de patrullaje, los oficiales municipales se trasladaron a un establecimiento ubicado en la colonia Cruz Colorada, donde presuntamente una mujer pasó por el área de autocobro sin pagar diversos productos de aseo personal y comestibles que llevaba.

      Asimismo, durante labores de patrullaje, en la colonia Bugambilias, los oficiales municipales recibieron un reporte de robo a un establecimiento comercial, donde presuntamente un hombre intentó sustraer diversas herramientas del área de ferretería, sin realizar el pago correspondiente. 

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      Ambos reportes fueron atendidos de manera inmediata, quedando ambas personas detenidas y trasladadas a la comandancia municipal para su respectiva certificación médica, para más tarde quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.

      En los dos casos, los vigilantes de las tiendas departamentales descubrieron que los presuntos farderos agarraban mercancía en forma sospechosa y al pasar por el área de cajas no pagaron, por lo que determinaron retenerlos a la llegada de la policía. 

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