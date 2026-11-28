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En atención a dos reportes generados en establecimientos comerciales, la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvo a Andrés "N", de 37 años; Norma "N", de 38 años, y Luis "N", de 37 años, señalados por presunto robo a comercio.

Los hechos ocurrieron cuando agentes municipales atendieron un llamado en la tienda HEB de la colonia El Polvorín, donde se reportó un robo cometido en la zona, quedando asegurado Andrés "N", por salir del área de autocobro con diversos productos para bebé sin presentar el pago correspondiente.

Más tarde, en la Bodega Aurrerá de Acceso Norte, donde se realizaban patrullajes preventivos, se detuvo a Norma "N" y Luis "N", por presuntamente haber cruzado la puerta de salida con diversos productos comestibles y de higiene personal que no aparecían en el ticket de compra.

Como resultado de la rápida intervención policial, estas personas, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar seguimiento a la investigación correspondiente.

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