En Soledad, capturan a reincidente asaltante

Oficiales de la Dirección de Seguridad Vial y Movilidad de Soledad de Graciano Sánchez lograron la captura de un objetivo prioritario generador de incidencias por posesión de enervantes, quien cuenta con al menos 20 robos a comercio y un ingreso a un centro penitenciario del estado.

El hecho ocurrió en labores de prevención desplegadas en la colonia Genovevo Rivas Guillén Quinto Plano.

Cuando los agentes viales transitaban sobre la calle Cañaveral, de la colonia mencionada, observaron a un individuo que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron para señalarle la debida sanción.

El sujeto se identificó como José “N” de 36 años de edad, a quien le encontraron una bolsa con marihuana. Siguiendo con el debido protocolo de actuación, consultaron su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado mostró que se trataba de un objetivo prioritario, con 20 detenciones por robo a comercio, así como un ingreso a un centro penitenciario del estado y arrestos por otros delitos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De inmediato se le informó que sería detenido por posesión de enervantes; además, se le dio lectura de su carta de derechos y fue llevado a la Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y después se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado.