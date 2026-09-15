En un día, se arrestan a 29 infractores
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Durante operativos realizados en las cuatro regiones del Estado, durante el último día la Guardia Civil Estatal logró la detención de 29 presuntos infractores a quienes se les detectó en flagrancia en la comisión de algún hecho con apariencia de delito, siendo remitidos ante las autoridades respectivas por para que se les defina su situación legal.
Durante estas acciones operativas también fueron aseguradas nueve dosis de cristal, 708 gramos de marihuana y 15 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas utilizados por la delincuencia para dañar los vehículos oficiales durante las persecuciones.Además, en los dispositivos se recuperaron ocho vehículos que contaban con reporte de robo y fueron aseguradas nueve unidades más por su probable participación en hechos delictivos.
Con estas acciones la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indica que mantiene una estrategia permanente de seguridad y prevención, con presencia operativa en el territorio potosino.
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