En una curva, impactan auto y camioneta

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Una camioneta y un automóvil participaron en aparatoso accidente en la carretera que va a la comunidad de Cerro Prieto, en el municipio de Mexquitic de Carmona, los daños fueron considerables aunque nadie salió herido.

En el percance tomaron parte una camioneta Nissan tipo redilas de color rojo, así como un automóvil Volkswagen Pointer Blanco, ambas unidades presentaban golpes considerables, la primera en la parte frontal izquierda y el segundo en su costado izquierdo.

Al momento del choque los dos vehículos circulaban en sentido opuesto uno al otro y al tomar una curva a la altura del paraje El Pelotazo uno invadió el carril contrario y de esta forma se suscitó el impacto, el carro se salió del asfalto mientras la camioneta quedó en la zona de rodamiento obstruyendo el carril.

Después del choque, al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona para tomar conocimiento del hecho, aunque no hubo personas heridas y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio.

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