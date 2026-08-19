Encierran a hombre que abusó por años de menor
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Un sujeto que habría abusado por años de una menor fue vinculado a proceso por el delito de violación específica agravada, en concurso real con violación específica agravada hasta por dos hechos más.
La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Crispín "N", por su los crímenes cometidos en agravio de una persona menor de edad.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre agosto de 2023 y julio de 2025, al interior de un domicilio en la colonia Bella Gaviota, en Matehuala, donde presuntamente el imputado agredió sexualmente a la víctima en diversas ocasiones.
Tras la denuncia, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y, con los datos obtenidos, elementos de la Policía de Investigación capturaron al señalado, quien fue presentado ante la autoridad judicial.
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Durante la audiencia correspondiente, la Fiscalía realizó la imputación y presentó datos de prueba, tras lo cual el Juez determinó vincular a proceso a Crispín "N" e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
El imputado permanecerá recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila mientras avanza el proceso penal en su contra.
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