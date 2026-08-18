Camioneta choca contra taxi; pasajera resulta lesionada

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CIUDAD VALLES.- Una mujer de la tercera edad resultó lesionada luego de que el taxi en el que viajaba fue impactado por una camioneta en la avenida Ejército Mexicano.

El accidente ocurrió la noche del lunes, en el cruce de dicha avenida con la calle Vicente C. Salazar, a la altura del fraccionamiento Altavista.

De acuerdo con la información recabada, Juan José "N", de 41 años, conducía una camioneta Ford Ranger roja, con placas de San Luis Potosí, cuando realizó una maniobra y chocó contra un Nissan Versa blanco y verde, habilitado como taxi con número económico 139 del sitio Central Camionera.

El vehículo de alquiler era conducido por José Martín "N" y llevaba como pasajera a una mujer de la tercera edad, quien resultó lesionada tras el impacto.

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Brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) acudieron al lugar para auxiliarla y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente. Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo.