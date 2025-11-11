logo pulso
Seguridad

Fallece cobrador en accidente de motocicleta

Por razones aún desconocidas perdió el control del vehículo y salió de la carretera

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece cobrador en accidente de motocicleta

EL NARANJO.- Un joven cobrador perdió la vida al sufrir un accidente cuando circulaba en su motocicleta sobre la carretera estatal Valles-Naranjo, luego de impactarse contra un árbol.

El percance ocurrió este lunes, cerca del mediodía, frente al rancho El Rosario, en las inmediaciones del ejido Martínez. La víctima fue identificada como Jonathan Rosas, de 26 años de edad, con domicilio en el municipio de El Naranjo.

De acuerdo con información oficial, Jonathan trabajaba como cobrador para una tienda departamental y se desplazaba en una motocicleta por el eje estatal mencionado, cuando por razones aún desconocidas perdió el control del vehículo, salió de la carretera y chocó contra un árbol.

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 9-1-1. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio, pero el joven ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, agentes de la Guardia Civil Estatal acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento del lugar y ordenó el levantamiento del cuerpo.

