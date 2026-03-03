logo pulso
Seguridad

Fallece hombre tras ser arrollado por auto "fantasma"

El septuagenario había ingresado al nosocomio con fracturas en varias partes del cuerpo

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
Fallece hombre tras ser arrollado por auto "fantasma"

ÉBANO.- Un vecino de la colonia El Hule perdió la vida luego de que un vehículo lo atropellara cuando se dirigía a su domicilio.

La madrugada de este lunes, en el Hospital General de Ciudad Valles, falleció Mauro González Villasana, quien tenía 75 años de edad y provenía del municipio de Ébano.

El septuagenario había ingresado al nosocomio con fracturas en varias partes del cuerpo y, de acuerdo con la información recabada por las autoridades, horas antes había sido atropellado por un vehículo cuando se dirigía a su casa.

Sin embargo, no hay información acerca del vehículo o la persona que lo atropelló.

En primera instancia, Mauro fue trasladado al Hospital Básico Comunitario de Ébano, pero debido a la gravedad de sus lesiones fue enviado a Ciudad Valles, donde finalmente falleció.

El personal del nosocomio dio aviso a la Fiscalía General del Estado y personal de la dependencia se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal para la necropsia de rigor. Además, se dio inicio a las investigaciones correspondientes.

